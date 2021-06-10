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Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 5%

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 5% В январе-мае этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 4 907 млн манатов, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
10 июня 2021 г. 13:51
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 5%

В январе-мае этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 4 907 млн манатов, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 2,1%, а в ненефтегазовый сектор - на 7,9%.

В структуре общих инвестиций 69,1 % (3 392,2 млн манатов) пришлось на строительство производственных объектов, 23,3% (1 143,2 млн манатов) - объектов сферы услуг, 7,6% (371,6 млн манатов) - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 2 960,8 млн манатов или 60,3% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 3 287,1 млн манатов или 67% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 61,5%, банковских кредитов – 6%, личных средств населения – 6,9%, прочих средств – 7,5%.

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Версия на английском языке Investments in Azerbaijan’s economy down by 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 5% azalıb

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