Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 5%

В январе-мае этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 4 907 млн манатов, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 4 907 млн манатов, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 2,1%, а в ненефтегазовый сектор - на 7,9%.

В структуре общих инвестиций 69,1 % (3 392,2 млн манатов) пришлось на строительство производственных объектов, 23,3% (1 143,2 млн манатов) - объектов сферы услуг, 7,6% (371,6 млн манатов) - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 2 960,8 млн манатов или 60,3% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 3 287,1 млн манатов или 67% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 61,5%, банковских кредитов – 6%, личных средств населения – 6,9%, прочих средств – 7,5%.