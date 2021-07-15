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Иностранные инвестиции в Азербайджан сократились на 6%

Иностранные инвестиции в Азербайджан сократились на 6% В январе-июне текущего года в Азербайджане иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было направлено 2 млрд 309,1 млн манатов.
Финансы
15 июля 2021 г. 13:22
Иностранные инвестиции в Азербайджан сократились на 6%

В январе-июне текущего года в Азербайджане иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было направлено 2 млрд 309,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это это на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 6 месяцев года 2 млрд 037,3 млн манатов (88,2%) средств, направленных в основной капитал зарубежными компаниями, принадлежали инвесторам из Великобритании, США, Турции, Японии, Швейцарии, Норвегии, Виргинских островов, Малайзии, Франции, России и Ирана.

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