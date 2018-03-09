Инновативный шаг от Atabank

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время каждому передовому предпринимателю необходимо строить свои бизнес-связи через интернет. Всегда иметь возможность управлять своими делами онлайн, вести оперативные переписки и принимать оперативные решения, будучи в курсе всех последних событий, являются основными условиями современного бизнеса.

Постоянно отличающееся высоким качеством обслуживания ОАО Atabank предлагает всем своим клиентам новую услугу Ата Wi-Fi, чтобы они всегда были на шаг впереди.

Сейчас в каждом бакинском филиале ОАО Atabank клиенты получают возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Для этого, находясь в филиале Банка, надо выбрать из списка Wi-Fi сеть Ата Wi-Fi, прочитать и принять правила подключения к сети, и подключиться посредством PİN-кода, который будет отправлен вам на телефон.

Функционирующее с 1993-го года ОАО Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк представляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам посредством 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики.