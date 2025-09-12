ING Group: Азербайджан и Армения выигрывают от снижения внешнеполитических рисков

Азербайджан и Армения выигрывают от ожидаемого снижения региональных внешнеполитических рисков, тогда как Казахстан и Узбекистан демонстрируют рост выше ожиданий.

Как сообщает Report со ссылкой на крупнейшую банковскую группу Нидерландов ING Group, экономики стран СНГ-4 сохраняют устойчивость на фоне глобальных вызовов.

По мнению аналитиков ING, подписание мирного соглашения с Азербайджаном может стать важным позитивным фактором для настроений, однако экономический эффект в Армении будет зависеть от практической реализации договоренностей.

Экономика Азербайджана, по данным ING Group, в 2025 году демонстрирует более умеренные темпы развития по сравнению с прошлым годом. В июле ВВП сократился на 2,3% после роста на 1,5% в годовом выражении в январе-июне. Аналитики отмечают, что динамика несколько ослабевает после сильного 2024 года, несмотря на стимулирующую бюджетную и кредитную политику.

Бюджет по-прежнему сводится с профицитом - 2,6% ВВП, розничное кредитование остается высоким. Центробанк снизил ставку до 7% в июле и сохранил ее в сентябре. Манат продолжает оставаться стабильно привязанным к уровню 1,7 за доллар США, и эта привязка, как ожидается, сохранится в течение 2025 года.

Позитивным фактором стало повышение рейтинга Азербайджана агентством Moody's до инвестиционного уровня в июле. В основе решения - рост резервов и нормализация отношений с Арменией. В то же время аналитики указывают на сокращение торгового профицита (1,8 млрд долларов против 5,5 млрд в 2024 году) на фоне колебаний нефтяных цен, что остается одним из ключевых рисков.

Как отмечает ING, для Армении решающим остается мирный процесс. Экономика страны после всплесков в 2023–2024 годах постепенно замедляется: в первом полугодии 2025-го ВВП увеличился на 5,6% в годовом выражении. Однако расширение фискального дефицита до 4% ВВП и рост торгового дефицита (около 15% ВВП) подчеркивают уязвимость экономики, подчеркивается в отчете.

"Центробанк удерживает ставку на уровне 6,75% с февраля, так как инфляция превышает целевой уровень в 3%, несмотря на сильный драм. Кроме того, денежные переводы снизились ниже 5% ВВП, что также влияет на экономическую устойчивость", - отмечает ING.

Согласно отчету, экономика Казахстана демонстрирует лучшие результаты, чем ожидалось: рост ВВП ускорился до 6,2% в первом полугодии 2025 года за счет строительства и внутренней торговли. Однако инфляция усилилась - с 8,6% в конце 2024 года до 12,2% в августе.

"Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5% в августе и предупредил о возможности ее повышения. В числе факторов давления - ослабление тенге, рост тарифов и ожидаемое повышение НДС в 2026 году. Несмотря на стабилизацию курса и валютные интервенции, расширяющийся дефицит текущего счета и рост оттока капитала формируют среднесрочные риски", - говорится в отчете.

Аналитики банка считают, что Узбекистан остается лидером роста в регионе. ВВП страны во втором квартале ускорился до 7,5% в годовом выражении, чему способствовали внутренний спрос и высокий экспорт.

Инфляция в августе составила 8,8%, оставаясь контролируемой на фоне укрепления сума и мер фискальной консолидации. Центробанк удерживает ставку на уровне 14% с марта, однако достижение долгосрочной цели по инфляции (5%) пока остается задачей на перспективу, подчеркивается в отчете.