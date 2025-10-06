ING: Азербайджан сохраняет внешнюю устойчивость, но баланс текущего счета под давлением

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует, что в 2025 году Азербайджан сохранит профицит счета текущих операций ( СТО) на уровне около 2% ВВП, однако уже в 2026 году этот показатель может перейти в дефицит, составив примерно 3,3% ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на ING, сокращение профицита обусловлено постепенным сужением торгового баланса, связанным с снижением мировых цен на нефть и устойчивым ростом импорта.

"Профицит текущего счета продолжает сокращаться по мере того, как торговый профицит приближается к нулю. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) все больше сосредоточен на потоках на валютном рынке, а в его последних заявлениях о процентной ставке подчеркивается важность поддержания внешней стабильности. Мы ожидаем, что в 2025 году текущий счет останется с небольшим профицитом в размере около 2% ВВП, однако сохраняются высокие риски перехода к дефициту в 2026 году, если текущие тенденции сохранятся", - отмечается в отчете ING.

По данным аналитиков, рост импорта в Азербайджане остается устойчивым, особенно в сегменте машиностроительной продукции и потребительских товаров, тогда как экспортные поступления снизились в соответствии с динамикой нефтяного рынка.

Эксперты ING считают, что ключевыми факторами, на которые стоит обратить внимание инвесторам, остаются поддержание положительного баланса текущего счета при цене нефти Brent выше 60 долларов за баррель; объем государственных сбережений в Государственном нефтяном фонде (ГНФАР) и уровень валютных резервов ЦБА.

Согласно данным Центробанка, в первом полугодии 2025 года профицит счета текущих операций составил 6,3% ВВП.

По итогам того же периода профицит платежного баланса достиг 2,3 млрд долларов, что на 11,7% меньше, чем в январе–июне 2024 года.

ЦБА прогнозирует, что в 2025–2026 годах профицит счета текущих операций сохранится на уровне 3-4 млрд долларов ежегодно.

Правительство Азербайджана ожидает профицит СТО в 2025 году на уровне 5,6% ВВП, а в 2025-2028 годах, с учетом прогнозов по добыче нефти и газа, - на уровне около 3% ВВП в год.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2025 году профицит СТО платежного баланса Азербайджана составит 4 млрд долларов США, или 5,3% ВВП, а в 2026 году профицит СТО сократится до 4,9% ВВП, или 3,9 млрд долларов.

Всемирный банк профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году прогнозирует на уровне 11,6% ВВП. В последующие годы банк ожидает снижение этого показателя: в 2026 году до 5,4% ВВП, в 2027 году до 3,8% ВВП, в 2028 году до 3,6% ВВП, а в 2029 году до 3,4% ВВП.

По прогнозам Международного валютного фонда, в 2025 году профицит СТО составит 6,1 млрд долларов США (7,8% ВВП), в 2026 году сократится до 3,4 млрд долларов США (4,1% ВВП).