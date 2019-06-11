​Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Рост цен в Венесуэле с начала текущего года составил более 900%.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такие данные обнародовал член комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо.

"Инфляция в мае составила 31,3%, с января этого года - 905,6%", - сказал он.

В годовом выражении рост цен оказался на уровне 815 000%. В апреле стоимость товаров и услуг в Боливарианской Республике увеличилась на 44,7%, при этом в годовом выражении инфляция достигла 1 300 000%.

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 000 000%.