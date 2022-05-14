Инфляция в России бьет 20-летний рекорд

Годовая инфляция в России в апреле 2022 года ускорилась до 17,83% против 16,69% в марте.

Годовая инфляция в России в апреле 2022 года ускорилась до 17,83% против 16,69% в марте.

Как передает Report со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики, с начала 2022 года цены выросли больше, чем за весь прошлый год, причем три четверти этого всплеска пришлось на март, уже ставший худшим месяцем по инфляционной статистике с декабря-1998.

Отмечается, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 1,56%. Продовольственные товары в апреле выросли в цене на 2,87% по сравнению с мартом и на 20,48% в годовом выражении. Сильнее всего в РФ подорожал сахар – на 67 %. Среди прочих продовольственных товаров также: маргарин - на 12,9%, зефир, черный чай, какао, молоко сгущенное с сахаром, печенье - на 7,1-8,9%, молоко, йогурт, майонез, соки фруктовые, перец черный, соль, напитки газированные, вода минеральная, кетчуп, мороженое, кофе, чай зеленый, пряники - на 5,0-7,0%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,53% в апреле и на 20,19% в годовом выражении. Стоимость услуг в апреле повысилась на 1,07% в месячном выражении и на 10,87% в годовом.

Ранее в Центробанке заявили, что в России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года. По данным ЦБ, по итогам года она может составить 18-23%.