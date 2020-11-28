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Индия вступила в первую в своей истории техническую рецессию

Индия вступила в первую в своей истории техническую рецессию Экономический рост Индии замедлился еще до начала пандемии — в третьем квартале 2019/20 финансового года
Финансы
28 ноября 2020 г. 10:41
Индия вступила в первую в своей истории техническую рецессию

ВВП Индии во втором квартале 2020/21 финансового года сократился на 7,5%, что означает, что страна впервые в истории вошла в период технической рецессии в связи с последовательным падением ВВП на протяжении двух кварталов из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщило министерство статистики и реализации программ.

"ВВП в постоянных ценах (2011-2012 годов) во втором квартале 2020-2021 годов оценивается в 33,14 триллиона рупий (449,6 миллиарда долларов США), по сравнению с 35,84 триллиона рупий (486,2 миллиарда долларов США) во втором квартале 2019-2020 годов, показав сокращение на 7,5% по сравнению с ростом на 4,4% во втором квартале 2019-2020 годов", — говорится в сообщении министерства.

Согласно данным министерства, рост продемонстрировал сельскохозяйственный сектор (+3,4%), сфера электроэнергетики, газа и водоснабжения (+4,4%) и производства (+0,6%). Наибольшее падение продемонстрировала сфера, включающая торговлю, отели и транспорт (-15,6%).

В первом квартале финансового 2020/21 года ВВП Индии снизился на 23,9% — это наихудший показатель роста экономики страны с 1966 года, когда Индия начала публиковать квартальные данные, а также наихудший показатель среди основных экономик Азии. Экономический рост Индии замедлился еще до начала пандемии — в третьем квартале 2019/20 финансового года рост ВВП составил 4,1%, это был самый низкий показатель со времен мирового финансового кризиса более десяти лет назад.

Как отметил накануне глава центробанка — Резервного банка Индии Шактиканта Дас, экономика страны продемонстрировала более сильный, чем ожидалось, импульс к восстановлению.

Ранее о возможной рецессии в Индии предупредили представители центробанка страны. Вместе с тем они отмечали, что принятые правительством страны меры стимуляции экономики дали свой эффект и сокращение ВВП "идет на убыль с постепенной нормализацией деятельности и, как ожидается, будет кратковременным".

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