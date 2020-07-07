Индексы на бирже в Нью-Йорке показали позитивную динамику

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов продемонстрировали уверенный рост, а индекс электронной биржи Nasdaq поднялся до рекордной отметки - 10 431 пункт.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов продемонстрировали уверенный рост, а индекс электронной биржи Nasdaq поднялся до рекордной отметки - 10 431 пункт.

Как передает Report, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 452,86 пункта (1,75%), до отметки 26 280,22.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 48,79 пункта (1,56%) и оказался на отметке 3 178,80.

Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 224,25 пункта (2,20%), до 10 431,88.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне 40,64 долларов США за баррель.