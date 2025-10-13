Индексы бирж Гонконга и Шанхая снизились из-за ожиданий пошлин США для КНР

Индексы бирж Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня продемонстрировали снижение после угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100%-ные пошлины на весь китайский импорт и ограничить экспорт критически важного программного обеспечения с ноября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

В понедельник акции Гонконга продемонстрировали падение шестой день подряд, это стало самым продолжительным снижением курса за последние девять месяцев. Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng к после начала торгов снизился на 3,49% (падение на 916,32 пункта), до уровня 25 374,00 пункта, сообщает ТАСС.

Падение показали и другие гонконгские индексы. Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, снизился на 3,48% (минус 325,74 пункта), до 9 032,58. Самое высокое падение в процентном отношении продемонстрировал индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже: он упал на 4,54% (минус 284,32 пункта), до 5 975,43 пункта.

Основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж также снизились - на 1,30% и 2,56% соответственно. Shanghai Composite опустился до отметки 3 846,25 пункта (минус 50,78 пункта), а Shenzhen Component - до 13 013,34 пункта (минус 342,08 пункта), следует из данных торгов