Индекс Nikkei поднялся на 4,72% после избрания главы правящей партии Японии

Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся уже на 4,72% с начала дня в связи с избранием на пост правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Если в первой половине дня индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 4,46% до 47 808,97, то с началом торгов послеполуденной сессии продолжил рост до 47 927,82 пунктов, что уже на 4,72% или 2 158,32 пункта выше показателей торгов при закрытии в пятницу.

Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. Она отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который назввал ее "звездой консерваторов".