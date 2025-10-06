Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Индекс Nikkei поднялся на 4,72% после избрания главы правящей партии Японии

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 09:09
    Индекс Nikkei поднялся на 4,72% после избрания главы правящей партии Японии

    Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся уже на 4,72% с начала дня в связи с избранием на пост правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Если в первой половине дня индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 4,46% до 47 808,97, то с началом торгов послеполуденной сессии продолжил рост до 47 927,82 пунктов, что уже на 4,72% или 2 158,32 пункта выше показателей торгов при закрытии в пятницу.

    Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. Она отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который назввал ее "звездой консерваторов".

    Япония Индекс Nikkei Санаэ Такаити

    Последние новости

    10:06

    В Баку пройдет концерт в честь Узеира Гаджибейли и Микалоюса Чюрлёниса

    Культура
    09:58

    Из проклятой древнеегипетской гробницы исчезла старинная роспись

    Другие страны
    09:58

    Застрявшая на Эвересте из-за снегопада группа из 350 туристов спустилась с горы

    Другие страны
    09:31

    Число погибших под завалами школы-интерната в Индонезии выросло до 52

    Другие страны
    09:30

    В Сумгайыте обнаружены боеприпасы

    Происшествия
    09:30

    ЧМ: Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль

    Индивидуальные
    09:28

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2025)

    Финансы
    09:09

    Индекс Nikkei поднялся на 4,72% после избрания главы правящей партии Японии

    Финансы
    Лента новостей