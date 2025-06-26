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Индекс доллара США третий раз с начала года обновил трехлетний минимум

Индекс доллара США третий раз с начала года обновил трехлетний минимум Индекс доллара США на лондонской бирже ICE третий раз за 2025 год обновил трехлетний минимум, опустившись ниже 97 пункта впервые с 1 марта 2022 года.
Финансы
26 июня 2025 г. 16:32
Индекс доллара США третий раз с начала года обновил трехлетний минимум

Индекс доллара США на лондонской бирже ICE третий раз за 2025 год обновил трехлетний минимум, опустившись ниже 97 пункта впервые с 1 марта 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Tradingview.

Утром индекс американской валюты снизился на 0,73%, до 96,997 пункта. Далее он отыграл часть потерь и находился на отметке в 97,356 пункта (-0,36%).

Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем крепче доллар относительно этих валют.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп может определиться с кандидатом на пост нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) уже этим летом.

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