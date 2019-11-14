Ибрагим Алышов: С начала года инъекции в капитал в банковском секторе составили почти 2 млрд манатов

С начала 2019 года инъекции в капитал в банковском секторе Азербайджана составили 1,9 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

"В настоящее время 14 из 30 банков страны имеют иностранный капитал. Из вложенных 1,9 млрд манатов один миллиард пришелся на банки с иностранным капиталом. Из них 800 млн манатов - это новый (Fresh) капитал", - сказал он.

"Со второй половины 2017 года процесс снижения банковских вкладов в Азербайджане перешел в рост. С тех пор мы стали свидетелями позитивных тенденций в банковском секторе", - добавил он.