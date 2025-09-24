Ильхам Алиев: Статистика является важным инструментом для оценки прогресса общества

В современную эпоху статистика стала одним из важнейших инструментов, еще больше повысив свое значение для оценки прогресса общества, эффективности государственной политики и способности отвечать на глобальные вызовы.

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам III Международного статистического форума в Баку.