    Ильхам Алиев: Статистика является важным инструментом для оценки прогресса общества

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 10:57
    В современную эпоху статистика стала одним из важнейших инструментов, еще больше повысив свое значение для оценки прогресса общества, эффективности государственной политики и способности отвечать на глобальные вызовы.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам III Международного статистического форума в Баку.

    İlham Əliyev: "Statistika cəmiyyətin tərəqqisini qiymətləndirmək üçün mühüm vasitədir"

