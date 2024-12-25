ИКГФ произвел процентные выплаты инвесторам на сумму около 279 млн манатов

На сегодняшний день Ипотечный и кредитный гарантийный фонд (ИКГФ) произвел процентные выплаты инвесторам, владеющим его облигациями, на сумму около 278,5 млн манатов.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитный гарантийный фонд (ИКГФ) произвел процентные выплаты инвесторам, владеющим его облигациями, на сумму около 278,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя правления Фонда Ильхам Келешов на семинаре "Жилищное финансирование и инструменты поддержки предпринимательства".

По его словам, это произошло в рамках исполнения обязательств по облигациям на сумму 1 млрд 906,3 млн манатов, выпущенным в обращение с 2009 года по настоящее время: "За эти годы Фонд привлек с рынков капитала около 3 млрд манатов. В настоящее время в обращении находятся наши облигации на сумму более 2 млрд манатов".

Келешов добавил, что Фонд обладает высокой капитализацией: "Уставный капитал Фонда формируется за счет государственного бюджета и в настоящее время составляет 1 млрд 68,4 млн манатов. Соотношение капитала к активам составляет 33,4%".