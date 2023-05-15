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ИБР заинтересован в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

ИБР заинтересован в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана Исламский Банк развития (ИБР) заинтересован в поддержке проектов, которые будут реализовываться на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Финансы
15 мая 2023 г. 19:07
ИБР заинтересован в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

Исламский Банк развития (ИБР) заинтересован в поддержке проектов, которые будут реализовываться на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент банка Мухаммед Сулейман аль-Джасир на встрече с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия.

Аль-Джасир отметил, что Азербайджан внес большой вклад в деятельность банка. Президент ИБР отметил важность реализуемых совместных проектов с точки зрения развития экономики, в том числе инфраструктуры в Азербайджане, отметил заинтересованность банка в расширении сотрудничества.

Первый заместитель министра экономики подчеркнул, что в Азербайджане высоко ценится сотрудничество с банком, высказал мнение о расширении партнерства с ИБР, сотрудничестве в восстановлении и реструктуризации освобожденных территорий, поддержке МСП, финансировании банков, энергетической и продовольственной безопасности.

На встрече стороны обсудили сотрудничество с ИБР в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Была обсуждена роль корпорации в укреплении экспортного потенциала Азербайджана и внедрении исламских финансов, а также рассмотрены дальнейшие совместные шаги в этом направлении.

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