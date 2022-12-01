Хуррам Бхатти: Пакистанские банки проявляют интерес к азербайджанскому рынку

Хотя Национальный банк Пакистана закрыл свой филиал в Баку, другие пакистанские банки проявляют интерес к азербайджанскому рынку и ведут переговоры об открытии здесь филиалов.
Об этом Report сообщил президент Азербайджано-пакистанской палаты экономического сотрудничества (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхатти.
По его словам, Азербайджан и Пакистан могут сотрудничать также в сфере страхования: "Ведутся переговоры между ассоциациями страховщиков Азербайджана и Пакистана. Страхование составляет большую часть сферы услуг. В декабре планируется провести встречу по этому поводу".
По словам президента палаты, лизинговые компании Пакистана также проявляют интерес к деятельности в Азербайджане. Встречи по этому вопросу намечены на февраль следующего года.
Напомним, что в настоящее время в Азербайджане действует небанковская кредитная организация ЗАО MCB - дочерняя компания пакистанского MCB Bank. Национальный банк Пакистана решил покинуть азербайджанский рынок в октябре этого года.