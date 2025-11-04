ГТК: В Азербайджане электромобили предложено обложить НДС из-за низкого спроса на их импорт

В Азербайджане предлагается со следующего года облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) электромобили из-за низкого спроса на их импорт.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год.

По словам Багирова, за первые 10 месяцев 2025 года в Азербайджан было ввезено 1 760 электромобилей, тогда как за 2024 год - 3 027 единиц.

"Эти данные показывают, что интерес граждан к электромобилям остается невысоким, и люди по-прежнему предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания", - отметил он.

Глава ведомства добавил, что основная часть бюджетных поступлений по линии ГТК формируется за счет импортных операций и уплаты НДС, поэтому распространение налогообложения и на электромобили является логичным шагом в нынешних условиях.