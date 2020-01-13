ГТК увеличил отчисления в госбюджет на 28% в 2019 году

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в 2019 году составил 4 408,625 млн манатов, что на 974,563 млн манатов или на 28,4% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 226,328 млн манатов или на 25,6% и составил 1 109,479 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 663,298 млн манатов или на 28,3% - до 3 004,082 млн манатов, по акцизам - на 79,668 млн манатов или на 47% - до 249,633 млн манатов, дорожному налогу - на 5,27 млн манатов или 13,1% - до 45,432 млн манатов.