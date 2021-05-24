Граждане Азербайджана в прошлом году выплатили штрафы в размере 23 млн манатов

В структуре поступлений 59,2 млн манатов пришлись на доходы от продажи золота

В прошлом году в государственный бюджет Азербайджана в категории прочих поступлений перечислено 216,3 млн манатов против прогноза в 86,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, приведенные в законопроекте "Об исполнении госбюджета Азербайджана на 2020 год".

В структуре поступлений 59,2 млн манатов пришлись на доходы от продажи золота, добытого на перспективных золоторудных месторождениях Гедабек, Гоша, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агюрд, Шекардере, Келеки), Союдлу, Гызылбулаг и Вежнали, 31,6 млн манатов - остатки неиспользованных средств на конец года по внебюджетным средствам организаций, финансируемых из государственного бюджета, 22,5 млн манатов - поступления от штрафов, 20,5 млн манатов - поступления от управления остатком на казначейском счете, 16,7 млн манатов - поступления от кредитов, полученных ЗАО "Азербайджанские железные дороги" из бюджета, 14,5 млн манатов - от продажи перешедших в государственную собственность на основе права наследования конфискованного, бесхозного имущества и кладов, 51,3 млн манатов - от других источников.