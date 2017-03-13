Государственный таможенный комитет обнародовал показатели бюджетных поступлений за февраль

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в феврале 2017 года составил 194 938,90 тыс. манатов, что на 91 312,24 тыс. манатов или 88,12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 25 879,46 тыс. манатов или 110,40% (в 2,1 раза) и составил 50 482,40 тыс. манатов.

За февраль объем средств, поступивших с НДС, вырос на 59 788,91 тыс. манатов или 77,75% и составил 136 690,00 тыс. манатов, с акцизов - на 3 237,78 тыс. манатов или 152,44% (в 2,5 раза), составив 5 361,80 тыс. манатов, с дорожных налогов - на 1 245,59 тыс. манатов или 107,81% (в 2,1 раза), составив 2 404,70 тыс. манатов.