Государственное управление радиочастот выбрало страховщика
Финансы
- 14 января, 2026
- 11:58
Государственное управление радиочастот подвело итоги открытого тендера на добровольное (КАСКО) страхование 8 транспортных средств.
Об этом сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Победителем тендера стало ОАО Meqa Sığorta.
Компании-победителю будет выплачено 28 870 манатов.
