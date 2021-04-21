Государственная налоговая служба увеличила выплаты в бюджет на 2%

Из квартальных средств 72,2% или 1 507 млн манатов приходится на поступления от ненефтяного сектора

В I квартале текущего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана в госбюджет поступило 2 085,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 363,8 млн манатов или 21,1% больше прогноза, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 45,8 млн манатов или 2,2%.

Из квартальных средств 72,2% или 1 507 млн манатов приходится на поступления от ненефтяного сектора, что на 110,6 млн манатов или на 7,9% больше, чем год назад.