Замминистра: Государственная налоговая служба будет действовать в составе Минэкономики самостоятельно

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Интервью Report с замминистра налогов Азербайджана Сахибом Алекберовым:

- В первую очередь, я хотел бы попросить вас рассказать о проделанной до сегодняшнего дня работе Министерством налогов.

- Государственная налоговая служба, ранее известная как Министерство налогов, является центральным органом исполнительной власти, который входит в экономический блок правительства. Налоговые и таможенные органы добились значительных результатов в увеличении доходов государственного бюджета страны. Как известно, в прошлом году обеспечено поступление в госбюджет дополнительно более миллиарда манатов. Эти средства направлены на повышение заработной платы, трудовых пенсий и студенческих стипендий. Процесс охватил большую часть населения, то есть около 4,2 млн граждан Азербайджана. Я хотел бы выделить еще одно из достижений последних лет. Это резкое сокращение числа выездных проверок и мероприятий оперативного контроля, до 7 раз за последние два года. Некоторые предполагали, что налоговые поступления также сократятся. Ранее эти проверки обеспечивали 10-12% налоговых поступлений. Однако поступления увеличились. Это означает, что налогоплательщики и сотрудники налоговых органов начали понимать друг друга. Это одно из наших крупнейших достижений.

- Не так давно Министерство налогов было упразднено, а при Министерстве экономики создана Государственная налоговая служба (ГНС). Прокомментируйте это новшество. Что это структурное изменение даст налоговым органам и налогоплательщикам?

- Прежде всего, хочу сказать, что никаких ограничений не будет. Меняется только название, и во многих странах мира есть похожая практика. К примеру, в соседней России также есть налоговая служба, подчиненная Минфину. У нас проводятся реформы в различных областях, в том числе в экономики. Поэтому ряд важных учреждений передали в подчинение Министерства экономики. Оно определяет цели развития. Что для этого нужно? Конечно же, финансовые ресурсы и урегулирование прочих вопросов. Полагаю, спустя определенное время структурные и другие вопросы найдут свое решение. ГНС и другие службы будут действовать в составе Министерства экономики самостоятельно, в автономном режиме.

- Ранее одной из проблем Министерства налогов были пробелы в отчетности фермеров. Разница между отчетами [освобождения от уплаты налогов], представляемыми в Министерство сельского хозяйства и Министерство налогов, доходила до 7 раз. В последнем интервью Вы заявляли, что министерство намерено преодолеть эти стереотипы только путем просвещения. Какова текущая ситуация в этой области?

- Впервые мы об этом заговорили около года назад. Однако за последние шесть месяцев мы предприняли серьезные шаги в этом направлении, и результаты оказались очень успешными. До настоящего времени взяты на учет около 93 тыс. таких фермеров. Проблемы других людей из этой категории решаются, после чего мы ожидаем роста данного показателя. Будет обеспечен налоговый учет работающих в сельскохозяйственной сфере. Это очень важно, потому как без предъявления деклараций мы не можем подсчитать объемы производства сельхозпродукции. Госкомстат и Министерство сельского хозяйства рассчитывают это своими методами. Но нам важно, чтобы сам гражданин или фермер отчитывался об объемах производства сельхозпродукции. Некоторые из них, похоже, не понимают значимость этого, но правительству необходимо знать, где и в каком объеме производится продукции, в какой области требуется дополнительная поддержка, инвестиции и пр.

- Как вы уже отмечали, в прошлом году налоговые и таможенные органы перечислили в государственный бюджет страны дополнительно более миллиарда манатов. Готова ли ГНС к выполнению обязательств на 2020 год?

- Считаю, что с исполнением прогноза в целом проблем не будет. Господин президент также затронул эти вопросы на конференции "Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы". Рост прогноза во всех других городах и районах, помимо Баку, составил 28,6%. Это огромная цифра. Обычно данный показатель составляет 3-5%. Возможны временные проблемы в некоторых городах и районах. Но в целом мы не ожидаем проблем с исполнением прогноза.