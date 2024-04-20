Госнефтефонд заработал более 5 млрд манатов в I квартале

В январе-марте бюджетные доходы Госнефтефонда составили 5 млрд 268,3 млн манатов, бюджетные расходы – 3 млрд 205,4 млн манатов.

В январе-марте бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 5 млрд 268,3 млн манатов, бюджетные расходы – 3 млрд 205,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, это соответственно на 31,1% меньше или в 2 раза больше аналогичных показателей 2023 года.

За отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 3 млрд 421,4 млн манатов (-38,9%), в том числе от продажи прибыльной нефти и газа – 2 млрд 645,5 млн манатов (-45,2 %), бонусные выплаты - 775,9 млн манатов (+1,4 %), транзитные доходы - 0,3 млн манатов (-2,7 раза).

Фонд заработал на управлении активами 1 млрд 846,9 млн манатов (-9,8%). Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 151,7 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2024 год составил 3 млрд 195,3 млн манатов (+2 раза).

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 1 апреля составили 57 млрд 372,8 млн долларов США, что на 2,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.