​Госнефтефонд Азербайджана: Золотые резервы не будут заменены другими активами

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил закупку золота не для купли-продажи или спекулятивных целей, а в стратегических целях, и замена золота другими активами не предусматривается.

Об этом сообщили в фонде в ответ на соответствующий запрос Report.

Отмечается, что инвестиции в золото имеют особое значение как средство страхования против таких факторов как экономический упадок, курсовые риски и инфляция, а также играют роль в диверсификации инвестиционного портфеля.

Отметим, что согласно инвестиционной политике ГНФАР, до 5% инвестиционного портфеля могут составить вложения в золото. По итогам прошлого года объем золота в инвестиционном портфеле составил 30 175 кг (970 146 тройской унции).