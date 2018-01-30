Госкомтаможня в прошлом году перевела в государственную казну 2 миллиарда 608 миллионов манатов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Выполнен прогноз за 2017 бюджетный год для Государственного таможенного комитета.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев в своей статье опубликованной в "Халг газети".

"Предусмотренный таможенными органами бюджетный прогноз за 2017 год в 2 млрд 250 млн. манатов был перевыполнен. Путем суммирования таможенных налогов и пошлин в государственный бюджет было перечислено 2 млрд 608,8 млн. манатов, прогноз выполнен на 115,6 процентов. По сравнению с 2016 годом это больше на 317,2 млн. манатов или на 13,8 процентов. Отмечу также, что установленные бюджетные обязательства для Государственного таможенного комитета были выполнены за полтора месяца до окончания года" - отметил Айдын Алиев.