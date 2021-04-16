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Госдолг Италии окажется максимальным за столетие

Госдолг Италии окажется максимальным за столетие Госдолг Италии в 2021 году окажется максимальным за столетие и составит почти 160 процентов ВВП
Финансы
16 апреля 2021 г. 08:22
Госдолг Италии окажется максимальным за столетие

Госдолг Италии в 2021 году окажется максимальным за столетие и составит почти 160 процентов ВВП.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, он превысит даже показатель первого года после окончания Второй мировой войны, когда соотношение между госдолгом и ВВП составило 159,5 процента.

Дефицит бюджета увеличится до 11,8 процента в этом году, поскольку третья по величине экономика Европы ищет миллиарды дополнительных евро в виде займов, чтобы помочь защитить своих граждан и бизнес от последствий пандемии. Кроме того, расходы на стимулирование экономики превысят 170 миллиардов евро (203,5 миллиарда долларов).

От коронавируса в Италии погибли больше 115 тысяч человек. Пандемия и введенные из-за нее локдауны обрушили туристический сектор.

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