Госдолг Италии окажется максимальным за столетие

Госдолг Италии в 2021 году окажется максимальным за столетие и составит почти 160 процентов ВВП.
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Дефицит бюджета увеличится до 11,8 процента в этом году, поскольку третья по величине экономика Европы ищет миллиарды дополнительных евро в виде займов, чтобы помочь защитить своих граждан и бизнес от последствий пандемии. Кроме того, расходы на стимулирование экономики превысят 170 миллиардов евро (203,5 миллиарда долларов).
От коронавируса в Италии погибли больше 115 тысяч человек. Пандемия и введенные из-за нее локдауны обрушили туристический сектор.