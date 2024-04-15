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Гонконг первым в Азии разрешил торговлю ETF на базе криптовалют Bitcoin и Ethereum

Гонконг первым в Азии разрешил торговлю ETF на базе криптовалют Bitcoin и Ethereum Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга одобрила торговлю первыми спотовыми ETF на основе криптовалют Bitcoin и Ethereum. Таким образом, город стал первой юрисдикцией в Азии, которая разрешила торговать такими продуктами.
Финансы
15 апреля 2024 г. 12:42
Гонконг первым в Азии разрешил торговлю ETF на базе криптовалют Bitcoin и Ethereum

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга одобрила торговлю первыми спотовыми ETF на основе криптовалют Bitcoin и Ethereum. Таким образом, город стал первой юрисдикцией в Азии, которая разрешила торговать такими продуктами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее разрешение получило гонконгское подразделение фонда China Asset Management - компания ChinaAMC (HK).

Ее партнерами в запуске таких продуктов станут OSL Digital Securities Limited и BOCI-Prudential Trustee Limited.

На конец года активы China Asset Management составляли 266 млрд долларов.

Стоимость Bitcoin с начала года выросла более чем на 60% и в марте достигла рекордных 73,8 тыс. долларов. В январе в США был запущен первый спотовый ETF на основе Bitcoin. Этот продукт уже зафиксировал приток инвестиций в объеме около 12 млрд долларов.

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