Goldman Sachs нарастит объемы торгов биткоинами

В мае 2021 года Goldman Sachs учредил отдел для торговли криптовалютой

Банк Goldman Sachs будет использовать знаменитую криптовалюту в своей работе.

Как передает Report, об этом сообщает РБК.

Американская кредитная организация в рамках соглашения с компанией Galaxy Digital предпринимателя Майкла Новограца будет осуществлять торговлю фьючерсами на криптовалюту, пишет издание.

Сообщается, что Goldman Sachs впервые прибегает к услугам контрагента для операций на рынке цифровых валют.

В мае 2021 года Goldman Sachs учредил отдел для торговли криптовалютой.

Фирма, принадлежащая М.Новограцу, будет осуществлять торговые операции с фьючерсами и биткоином Группы Чикагской товарной биржи.