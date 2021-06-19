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Goldman Sachs нарастит объемы торгов биткоинами

Goldman Sachs нарастит объемы торгов биткоинами В мае 2021 года Goldman Sachs учредил отдел для торговли криптовалютой
Финансы
19 июня 2021 г. 09:44
Goldman Sachs нарастит объемы торгов биткоинами

Банк Goldman Sachs будет использовать знаменитую криптовалюту в своей работе.

Как передает Report, об этом сообщает РБК.

Американская кредитная организация в рамках соглашения с компанией Galaxy Digital предпринимателя Майкла Новограца будет осуществлять торговлю фьючерсами на криптовалюту, пишет издание.

Сообщается, что Goldman Sachs впервые прибегает к услугам контрагента для операций на рынке цифровых валют.

В мае 2021 года Goldman Sachs учредил отдел для торговли криптовалютой.

Фирма, принадлежащая М.Новограцу, будет осуществлять торговые операции с фьючерсами и биткоином Группы Чикагской товарной биржи.

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Версия на английском языке Goldman Sachs to increase Bitcoin trading volumes

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