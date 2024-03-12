О нас

В Азербайджане инфляция с начала года составила более 1%

В Азербайджане инфляция с начала года составила более 1% В январе-феврале 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 101,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
12 марта 2024 г. 11:57
В Азербайджане инфляция с начала года составила более 1%

В январе-феврале 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 101,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 100,2%, на непродовольственные товары - 101,6%, на платные услуги, оказанные населению - 102,7%.

Согласно информации, в прошлом месяце индекс потребительских цен составил 100,6% по сравнению с январем и 100,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в феврале составил 100,7% по сравнению с январем и 99,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya açıqlanıb

Самое важное

Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi