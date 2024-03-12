В Азербайджане инфляция с начала года составила более 1%

В январе-феврале 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 101,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-феврале 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 101,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 100,2%, на непродовольственные товары - 101,6%, на платные услуги, оказанные населению - 102,7%.

Согласно информации, в прошлом месяце индекс потребительских цен составил 100,6% по сравнению с январем и 100,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в феврале составил 100,7% по сравнению с январем и 99,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.