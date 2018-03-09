Годовая инфляция в Азербайджане снизилась до 4,7%

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-феврале 2018 года повысились на 4,7% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 5,8%, непродовольственные товары – 4,7%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 3,3%.

В месячном сравнении цены на потребительские товары и тарифы на услуги увеличились на 0,2%, продовольственные товары – 0,4%, непродовольственные товары – 0,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги снизились на 0,1%.

Напомним, что в январе этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с январем прошлого года выросли на 5,5%, продовольственные товары - на 6,9%, непродовольственные товары – 5,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 3,9%. По сравнению с декабрем 2017 года продовольственные товары подорожали на 0,5%, непродовольственные товары – 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги снизились на 0,8%.