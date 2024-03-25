Годовая чистая прибыль Sinopec сократилась на 13%

Китайская нефтегазовая компания China Petroleum Chemical Corp. (Sinopec) по итогам 2023 года сократила чистую прибыль на 13%, выручку - на 4% из-за снижения цен на нефть и газ.

Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) по итогам 2023 года сократила чистую прибыль на 13%, выручку - на 4% из-за снижения цен на нефть и газ.

Чистая прибыль в минувшем году составила 58,31 млрд юаней (8,07 млрд доллара) по сравнению с 66,9 млрд юаней годом ранее, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Годовая выручка снизилась до 3,21 млрд юаней с 3,32 млрд юаней.

В 2023 году компания увеличила добычу нефти и газа на 3,1%, до 504,09 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча газа выросла на 7,1%, до 1,34 трлн кубических футов, добыча нефти практически не изменилась и составила 281,1 млн баррелей. Объем нефтепереработки вырос на 6,3%, до 258 млн тонн.

Руководство Sinopec заложило на капзатраты в текущем году 173 млрд юаней против 176,8 млрд юаней в 2023 году.