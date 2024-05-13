Юсиф Абдуллаев: Азербайджан начинает первые мероприятия в рамках СОР29

Азербайджан начинает первые мероприятия в рамках СОР29.
Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на азербайджано-латвийском бизес-форуме в Баку.
Абдуллаев отметил, что 17 мая в Баку будет организован первый форум в рамках COP29 для бизнеса.
"Еще один форум состоится уже в ноябре. Мы приглашаем латвийские компании принять участие 17 мая в первом бизнес-форуме. И в целом мы нацелены на развитие сотрудничества с Латвией и расширение связей", - сказал он.