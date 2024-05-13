Замминистра: Азербайджан рассчитывает на расширение товарооборота с Латвией

Азербайджан рассчитывает на расширение товарооборота с Латвией и на использование латвийского опыта в развитии сельского хозяйства на освобожденных территориях.

Азербайджан рассчитывает на расширение товарооборота с Латвией и на использование латвийского опыта в развитии сельского хозяйства на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на азербайджано-латвийском бизес-форуме в Баку.

По его словам, товарооборот между двумя странами по итогам 2023 года составил 65 млн долларов США, из которых на экспорт из Азербайджана в Латвию пришлось 45 млн долларов США (рост на 64%).

"В первом квартале 2024 года товарооборот составил 6 млн долларов США. Однако, мы не довольны этим объемом, поскольку он не отвечает имеющегося потенциалу двух стран. Нам надо приложить все усилия для расширения номенклатуры товаров для импорта и экспорта", - сказал Мамедов.

Замминистра подчеркнул, что инвестиции Азербайджана в экономику Латвии на конец 2023 года составили 166 млн долларов. Такой же объем латвийских инвестиций вложен и в экономику Азербайджана, добавил он.

Сахиб Мамедов также пригласил латвийские компании к участию в проектах по развитию сельского хозяйства и в целом по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, а также принять участие в COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.