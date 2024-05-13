Годовая инфляция в Азербайджане составила меньше 1%

В январе-апреле этого года индекс потребительских цен составил 100,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 99,3%, на непродовольственные товары - 101,3%, платные услуги населению - 102,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Индекс потребительских цен в апреле этого года по сравнению с апрелем 2023 года составил 100%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 98,2%, на непродовольственные товары - 100,9%, платные услуги населению - 102%.

В апреле индекс потребительских цен составил 99,9% по сравнению с мартом.