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Годовая инфляция в Азербайджане составила меньше 1%

Годовая инфляция в Азербайджане составила меньше 1%
Финансы
13 мая 2024 г. 12:21
Годовая инфляция в Азербайджане составила меньше 1%

В январе-апреле этого года индекс потребительских цен составил 100,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 99,3%, на непродовольственные товары - 101,3%, платные услуги населению - 102,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Индекс потребительских цен в апреле этого года по сравнению с апрелем 2023 года составил 100%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 98,2%, на непродовольственные товары - 100,9%, платные услуги населению - 102%.

В апреле индекс потребительских цен составил 99,9% по сравнению с мартом.

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Версия на английском языке Average annual inflation in Azerbaijan drops below 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 1 %-dən aşağı enib

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