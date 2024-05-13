О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 мая 2024 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8312 маната, курс рубля – на 0,5% - до 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8312

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1213

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3296

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0923

100 Вон Республики Корея

0,1243

1 Чешская крона

0,0735

100 Чилийских песо

0,1834

1 Китайский юань

0,2350

1 Датская крона

0,2455

1 Грузинский лари

0,6363

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1295

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1568

1 Швейцарский франк

1,8746

1 Израильский шекель

0,4573

1 Канадский доллар

1,2426

1 Кувейтский динар

5,5287

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3581

1 Мексиканское песо

0,1014

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,0359

1 Норвежская крона

0,1566

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4256

1 Сингапурский доллар

1,2548

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2454

1 Турецкая лира

0,0526

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,0911

1 Новозеландский доллар

1,0214

Золото (1 унция)

4002,3525

Серебро (1 унция)

47,6893

Платина (1 унция)

1695,1550

Палладиум (1 унция)

1668,5500
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.05.2024)

Экслюзивные новости

ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi