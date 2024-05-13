Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8312 маната, курс рубля – на 0,5% - до 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8312
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,1213
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3296
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0923
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1243
|
1 Чешская крона
|
0,0735
|
100 Чилийских песо
|
0,1834
|
1 Китайский юань
|
0,2350
|
1 Датская крона
|
0,2455
|
1 Грузинский лари
|
0,6363
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1295
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0106
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1568
|
1 Швейцарский франк
|
1,8746
|
1 Израильский шекель
|
0,4573
|
1 Канадский доллар
|
1,2426
|
1 Кувейтский динар
|
5,5287
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3581
|
1 Мексиканское песо
|
0,1014
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,0359
|
1 Норвежская крона
|
0,1566
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4256
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2548
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2454
|
1 Турецкая лира
|
0,0526
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0429
|
100 Японских йен
|
1,0911
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0214
|
Золото (1 унция)
|
4002,3525
|
Серебро (1 унция)
|
47,6893
|
Платина (1 унция)
|
1695,1550
|
Палладиум (1 унция)
|
1668,5500