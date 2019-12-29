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ГНФАР является акционером свыше 1 600 крупных компаний по всему миру

​ГНФАР является акционером свыше 1 600 крупных компаний по всему миру

В настоящее время Государственный нефтяной фонд Азербайджана является акционером свыше 1 600 крупнейших компаний мира только за счет акций, котирующихся на бирже.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что одной из основных задач фонда является эффективное размещение накопленных средств с учетом возможных рисков и обеспечение устойчивого источника дохода для будущих поколений. В настоящее время активы инвестиционного портфеля фонда размещены в выраженных в долларах, евро, фунтах стерлингов облигациях и акциях, недвижимости и золоте в более чем 50 странах.

В рамках инвестиций в недвижимость ГНФАР осуществил прямые инвестиции в Европе, Азии и Тихоокеанском регионе в таких городах, как Лондон, Москва, Париж, Токио и Сеул.

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