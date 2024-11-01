ГНФАР вошел в ТОП-5 по закупкам золота в мире в этом году

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вошел в ТОП-5 по закупкам золота в мире к концу третьего квартала 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WGC).
Согласно информации, в течение года больше всего золота закупили Польша (более 60 тонн), Турция (около 60 тонн), Индия (более 50 тонн), Китай (более 30 тонн) и ГНФАР (около 30 тонн).
Напомним, что на 1 октября этого года золотые резервы ГНФАР составили 127 тонн, что на 17,7% больше по сравнению с прошлым годом.
Мировой спрос на золото вырос примерно на 5% в третьем квартале 2024 года, установив рекорд и впервые подняв потребление более чем на 100 млрд долларов.