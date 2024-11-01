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ГНФАР вошел в ТОП-5 по закупкам золота в мире в этом году

ГНФАР вошел в ТОП-5 по закупкам золота в мире в этом году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вошел в ТОП-5 по закупкам золота в мире к концу третьего квартала 2024 года.
Финансы
1 ноября 2024 г. 19:41
ГНФАР вошел в ТОП-5 по закупкам золота в мире в этом году

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вошел в ТОП-5 по закупкам золота в мире к концу третьего квартала 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WGC).

Согласно информации, в течение года больше всего золота закупили Польша (более 60 тонн), Турция (около 60 тонн), Индия (более 50 тонн), Китай (более 30 тонн) и ГНФАР (около 30 тонн).

Напомним, что на 1 октября этого года золотые резервы ГНФАР составили 127 тонн, что на 17,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Мировой спрос на золото вырос примерно на 5% в третьем квартале 2024 года, установив рекорд и впервые подняв потребление более чем на 100 млрд долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's oil fund joins world's top 5 gold buyers in 2024
Версия на азербайджанском языке SOFAZ bu il dünyada qızıl alınmalarına görə TOP5-də qərarlaşıb

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