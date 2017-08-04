ГНФАР: В этом году никаких изменений в запасах золота в инвестиционном портфеле не произошло

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) прокомментировал распространенную Всемирным советом по золоту (World Gold Council) информацию о продаже золотых запасов страны.

Как сообщили Report в фонде, на сегодняшний день объем золота в инвестиционном портфеле составляет 30 175 кг (970 146 тройских унций) и никаких изменений в запасах в этом году не произошло.

"Процесс переноса золота из Центробанка Азербайджана (ЦБА) в казну в административном здании ГНФАР полностью завершен в этом году. Общественность регулярно информируется о золотых вложениях фонда посредством квартальных и годовых отчетов".

Напомним, что, по распространенной вчера Всемирным советом по золоту информации, в феврале текущего года Азербайджан распродал оставшиеся запасы золота в объеме 18 тонн. Таким образом, Азербайджан не вошел в рейтинг стран по запасам золота, опубликованный Советом 1 августа.