ГНФАР сократил долю инструментов с рейтингом AAA в инвестпортфеле

Согласно данным на 1 января этого года, 21,3% инвестиционного портфеля облигаций и других инструментов денежного рынка Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) имели рейтинг "AAA".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно данным, это на 27,9 процентных пункта меньше по сравнению с 1 января прошлого года.

В то же время доля инструментов с рейтингом "AA" в портфеле увеличилась с 22,5% до 38,2%, доля инструментов с рейтингом "A" - с 17% до 26,7%, доля инструментов с рейтингом "BBB" - с 10,9% до 12,9%, а доля инструментов неинвестиционного уровня повысилась с 0,4% до 0,9%.