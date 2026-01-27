ГНФАР сократил долю инструментов с рейтингом AAA в инвестпортфеле
Финансы
- 27 января, 2026
- 12:05
Согласно данным на 1 января этого года, 21,3% инвестиционного портфеля облигаций и других инструментов денежного рынка Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) имели рейтинг "AAA".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.
Согласно данным, это на 27,9 процентных пункта меньше по сравнению с 1 января прошлого года.
В то же время доля инструментов с рейтингом "AA" в портфеле увеличилась с 22,5% до 38,2%, доля инструментов с рейтингом "A" - с 17% до 26,7%, доля инструментов с рейтингом "BBB" - с 10,9% до 12,9%, а доля инструментов неинвестиционного уровня повысилась с 0,4% до 0,9%.
Последние новости
12:26
Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектовИКТ
12:25
Фото
В Сумгайыте запустили производство упаковочной тары за 20 млн манатовВнутренняя политика
12:19
Глава МИД Азербайджана совершит визит в КитайВнешняя политика
12:16
На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человекСоциальная защита
12:13
Во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 летДругие страны
12:10
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов в Сумгайытском промпаркеВнутренняя политика
12:05
Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. местСоциальная защита
12:05
ГНФАР сократил долю инструментов с рейтингом AAA в инвестпортфелеФинансы
12:01