ГНФАР призвал граждан не попадаться на удочку мошенников

09:56

В последние три месяца от имени Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) распространяется информация с предложениями о привлекательных возможностях заняться инвестиционной или трейдинговой деятельности на индивидуальной основе.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Фондом заявлении.

В ведомстве заявили, что подобные призывы тиражировались хакерами также от имени исполнительного директора ГНФАР Исрафила Мамедова.

"ГНФАР доводит до сведения граждан, что эти публикации являются абсолютно ложными и не имеют никакого отношения к деятельности фонда. ГНФАР не несет никакой ответственности за обещания, данные от его имени. Мы просим граждан, столкнувшихся с указанными случаями, немедленно обратиться в соответствующие правоохранительные органы и выслать эту информацию на адрес [email protected]", - говорится в заявлении.