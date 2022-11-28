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ГНФАР потратит более 15 млн манатов на оплату труда

ГНФАР потратит более 15 млн манатов на оплату труда В 2023 году расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР), прогнозируются в объеме 37,102 млн манатов.
Финансы
28 ноября 2022 г. 17:16
ГНФАР потратит более 15 млн манатов на оплату труда

В 2023 году расходы, связанные с управлением Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), прогнозируются в объеме 37,102 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет фонда на следующий год.

Согласно отчету, это на 9,2% больше, чем прогнозировалось на 2022 год.

Расходы на оплату труда составят 15,348 млн манатов или около 41,4% от расходов ГНФАР на будущий год. На закупки фонд потратит 16,017 млн манатов, на социальные выплаты - 0,1 млн манатов, а на нефинансовые активы - 5,636 млн манатов.

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