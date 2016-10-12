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    ГНФАР получил дивиденды от Банка ВТБ в размере 25 млн. долларов

    Фонд не намерен продавать свою долю в банке

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) до сегодняшнего дня получил от российского Банка ВТБ, акционером которого является, дивиденды в размере 25 млн. долларов.

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

    По его словам, Банк ВТБ - один из крупнейших банков России, 60% акций которого принадлежат государству. Хотя санкции в отношении России несколько обесценили акции банка, фонд не намерен продавать свою долю: "Естественно, санкции в отношении России повлияли на снижение стоимости акций банка. Однако, по мнению различных экспертов, после отмены санкций они подорожают на 25%. Госнефтефонд – долгосрочный инвестор. Мы не намерены продавать акции банка". 

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