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ГНФАР обеспечил 63% продаж на валютных аукционах в сентябре

ГНФАР обеспечил 63% продаж на валютных аукционах в сентябре Проданные на валютных аукционах, проведенных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в сентябре этого года, 164,5 млн долларов из 259,8 млн долларов США (63,3%) принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).
Финансы
3 октября 2023 г. 15:15
ГНФАР обеспечил 63% продаж на валютных аукционах в сентябре

Проданные на валютных аукционах, проведенных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в сентябре этого года, 164,5 млн долларов из 259,8 млн долларов США (63,3%) принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в Фонде.

"Продажа валюты формируется на основе спроса и предложения на рынке. Поскольку спрос на валюту в прошлом месяце был меньше предложения, продажа валюты, осуществленная ГНФАР с целью покупки манатов, была произведена в меньшем объеме, чем предусмотрено графиком", - заявили в Фонде.

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Версия на английском языке SOFAZ provides 63% of sales in currency auctions in September
Версия на азербайджанском языке ARDNF sentyabrda valyuta hərraclarındakı satışın 63 %-ni təmin edib

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