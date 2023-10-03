ГНФАР обеспечил 63% продаж на валютных аукционах в сентябре

Проданные на валютных аукционах, проведенных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в сентябре этого года, 164,5 млн долларов из 259,8 млн долларов США (63,3%) принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

Проданные на валютных аукционах, проведенных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в сентябре этого года, 164,5 млн долларов из 259,8 млн долларов США (63,3%) принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в Фонде.

"Продажа валюты формируется на основе спроса и предложения на рынке. Поскольку спрос на валюту в прошлом месяце был меньше предложения, продажа валюты, осуществленная ГНФАР с целью покупки манатов, была произведена в меньшем объеме, чем предусмотрено графиком", - заявили в Фонде.