Главный банкир: Вкладчикам AGBank и NBCBank не стоит беспокоиться -ДОПОЛНЕНО

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О результатах проведенного в AGBank и NBCBank анализа, будет сообщено в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"Вкладчики банков не должны беспокоиться, их вклады защищены. Будут выплачены и зарплаты сотрудников этих банков", - отметил он.

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Э.Рустамов также прокомментировал возможность слияния указанных банков: "После отзыва лицензий слияние маловероятно. Мы уже завершаем работу в этих банках и передадим их Азербайджанскому фонду страхования вкладов".