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Глава UniCredit: Объем ВВП Евросоюза может вырасти

Глава UniCredit: Объем ВВП Евросоюза может вырасти Объем валового внутреннего продукта Евросоюза (ЕС) по итогам 2023 года может незначительно увеличиться, несмотря на сохраняющиеся риски.
Финансы
19 января 2023 г. 13:44
Глава UniCredit: Объем ВВП Евросоюза может вырасти

Объем валового внутреннего продукта Евросоюза (ЕС) по итогам 2023 года может незначительно увеличиться, несмотря на сохраняющиеся риски.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главного исполнительного директора UniCredit SpA Андреа Орселя.

По его словам, в Европе в этом году может наблюдаться незначительный положительный рост, даже несмотря на сохраняющиеся риски, включая обострение конфликта в Украине и рост стоимости заимствований.

Отметим, что 17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году. При этом главной проблемой для потенциального роста глобального ВВП, по ее мнению, станет продолжающиеся боевые действия в Украине.

К числу других главных вызовов глава МВФ отнесла кризисную инфляцию стоимости жизни и высокие процентные ставки, которые неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики. Эти факторы могут привести к снижению темпов роста глобальной экономики до 2,7% к концу текущего года.

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Версия на английском языке UniCredit CEO: EU GDP may grow

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