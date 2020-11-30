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Глава Токийской биржи уходит в отставку из-за технического сбоя на площадке

Глава Токийской биржи уходит в отставку из-за технического сбоя на площадке Это стало самым масштабным сбоем с 1999 года, когда на бирже была введена в действие компьютеризированная система совершения сделок
Финансы
30 ноября 2020 г. 11:05
Глава Токийской биржи уходит в отставку из-за технического сбоя на площадке

Президент Токийской фондовой биржи 63-летний Коитиро Мияхара принял решение уйти в отставку, чтобы взять на себя ответственность за беспрецедентный технический сбой на этой крупнейшей в Азии финансовой площадке, произошедший 1 октября.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo. Официально об этом будет объявлено в течение дня.

С конца прошлого месяца инспекторы контрольного органа при Министерстве финансов Японии проводили проверки на Токийской фондовой бирже, которая 1 октября из-за сбоя была вынуждена на целый рабочий день прекратить свою деятельность. Это стало самым масштабным сбоем с 1999 года, когда на бирже была введена в действие компьютеризированная система совершения сделок, разработанная корпорацией Fujitsu. Она была модернизирована в ноябре 2019 года.

Сбои в этой системе происходили и ранее. В частности, в 2005 году и в 2006 году все операции из-за технических неполадок прерывались на несколько часов. В 2012 году из-за сбоя пришлось остановить торги по 200 позициям.

На Токийской фондовой бирже в день продается и покупается акций в среднем на 3 трлн иен (почти 29 млрд долларов США). Правительство Японии намерено усилить роль этой площадки как международного финансового центра с привлечением по возможности большего числа иностранных игроков. Поэтому оно крайне озабочено проблемами на Токийской бирже, которые могут подрывать доверие к ней международного бизнеса, отмечает агентство Kyodo.

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