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    Глава Роснефти: На рынок нефти влияет девальвация доллара

    Девальвация доллара поддерживает американских сланцевых производителей

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "На рынок нефти влияет уже не сделка с ОПЕК, а девальвация доллара". Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

    "Я считаю, что американцы через девальвацию доллара поддерживают своих сланцевых производителей", - сказал Сечин.

    По его словам, перед обсуждением вопроса о продлении сделки с ОПЕК нужно серьезно проанализировать все факторы, влияющие на рынок. Это и, прежде всего, анализ бюджетов, инвестпрограмм крупнейших производителей нефти. По словам Сечина, также нужно обратить внимание на неучастие в сделке Нигерии, Ливии и других стран. 

    "Нигерия, Ливия освобождены от квотирования. Это тоже нужно учитывать, как и состояние сланцевой добычи, финансовые инструменты, которые влияют на цену", - добавил глава "Роснефти".

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