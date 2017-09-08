Глава Роснефти: На рынок нефти влияет девальвация доллара

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "На рынок нефти влияет уже не сделка с ОПЕК, а девальвация доллара". Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Я считаю, что американцы через девальвацию доллара поддерживают своих сланцевых производителей", - сказал Сечин.

По его словам, перед обсуждением вопроса о продлении сделки с ОПЕК нужно серьезно проанализировать все факторы, влияющие на рынок. Это и, прежде всего, анализ бюджетов, инвестпрограмм крупнейших производителей нефти. По словам Сечина, также нужно обратить внимание на неучастие в сделке Нигерии, Ливии и других стран.

"Нигерия, Ливия освобождены от квотирования. Это тоже нужно учитывать, как и состояние сланцевой добычи, финансовые инструменты, которые влияют на цену", - добавил глава "Роснефти".