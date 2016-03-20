Глава МВФ призвала к созданию более безопасной валютной системы

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к созданию более прочной международной валютной системы, при которой в безопасности чувствовали бы себя не только развитые страны, но и развивающиеся, которые сейчас наименее защищены, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодняшняя экономика — многополярная, сложная и взаимосвязанная. Мы считаем, что международная валютная система должна быть прочнее. Такой, чтобы не только развитые экономики чувствовали себя в безопасности, но чтобы Китай и другие развивающиеся экономики могли восстановить развитие и безопасно продолжили бы углублять финансовую и экономическую интеграцию. Китай как одна из ведущих экономик мира должен играть лидирующую роль", — заявила Лагард, выступая на Форуме развития в Пекине.

Глава МВФ отметила, что система нуждается в реформе, так она была сформирована на фоне международного финансового кризиса 2008 года, однако с тех пор многое изменилось. В частности, возросла финансовая уязвимость, волатильность потоков капитала, распространение финансовых рисков из одной страны в другую, из развивающихся экономик в развитые.

Лагард подчеркнула, что развивающиеся экономики в настоящий момент наименее защищены системой.